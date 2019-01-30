Количество постов охраны бюджетных организаций Узбекистана будет оптимизировано

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане оптимизируют количество постов охраны в бюджетных организациях. Об этом говорится в постановлении главы государства «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы».

Совету безопасности при президенте Узбекистана совместно с Министерством внутренних дел в срок до 1 апреля 2019 года поручено критически изучить количество действующих постов специализированной охраны в бюджетных организациях и утвердить обновленный перечень организаций, подлежащих специализированной охране, с учетом оптимизации их количества.

В настоящее время по стране уже наблюдается массовое увольнение охранников, первые случаи были отмечены в 2018 году.

В начале ноября прошлого года более 320 охранников, обеспечивающих безопасность скважин, были уволены из Национальной холдинговой компании "Шуртаннефтегаз".

С ноября 2018 года эта задача была возложена на службу безопасности, находящуюся в подчинении Министерства внутренних дел.

Охранники "Шуртанефтегаза" обвинили администрацию компании в нарушении трудового законодательства. 24 ноября 2018 года они собрались в знак протеста против массовых увольнений у Народной приёмной города Карши.