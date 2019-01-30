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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев кабмину: Вы просто трусы, а не правительство и министры

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства 30 января отметил бездействие Правительства в решении проблемы вывода денег из банков, передает informburo.kz.

"Вы просто трусы, а не Правительство и не министры! Для чего тогда вы работаете? Очистите мне все банки. Мы будем считать, что честно выполнило свой долг это Правительство, и уйдите с этим в отставку", – возмутился президент.

Президент подчеркнул, что экономическая несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом положении других субъектов, а банкротство позволяет сделать экономику "эластичной".

Президент также раскритиковал работу кабинета министров в банковской сфере.

"Создают банк, начинает работать. Люди верят, несут деньги, квазигоссектор кладёт деньги. А потом акционеры начинают вытаскивать, воровать. У нас нет закона – посадить в тюрьму за это. Гоняемся за ними. Данияр (Д.Акишев. – председатель Национального Банка РК), головой отвечаешь. Тебе закон дали. Я хотел отдельный контрольный (орган. – Авт.) создать, ты сказал: "Нет". Вот держи и отвечай", – сказал президент на расширенном заседании правительства.

Назарбаев отметил, что институт банкротства является достаточно распространённым явлением.

"Что такое вообще? Среди белого дня. А мы что сидим? Это говорит о полной несостоятельности. Без зачистки экономики от банкротов мы не можем развиваться. И Правительство, и банки будут всё время спотыкаться", – сказал глава государства.

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