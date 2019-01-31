Президенты Центральной Азии вместе с охраной в начале 1990-х и 2000-х годов (архивное видео)

CA-NEWS (KG) - Агентство CA-News предлагает посмотреть подборку архивных видео, взятых из общего доступа. На видео запечатлены президенты центрально-азиатских стран в начале 1990-х и 2000-х годах вместе со своей охраной.

Туркменистан

Первый президент — Сапармурат Ниязов с 27 октября 1991 года по 21 декабря 2006 года. Его преемником стал Гурбангулы Бердымухаммедов.

*С.Ниязов в 1999 году

Узбекистан

Первый президент — Ислам Каримов. Управлял страной с 1991 года по 2016.

Таджикистан

Первым президентом независимого Таджикистана является Рахмон Набиевич Набиев. Недолгий период президентства Набиева ознаменован началом гражданской войны в Таджикистане, вызванной стремлением к переделу власти в республике. 7 сентября 1992 года под давлением подал в отставку и спустя 7 месяцев умер при загадочных обстоятельствах.

С 16 ноября по 2 декабря 1992 года в селении Арбоб под Худжандом прошла 16-я «примирительная» сессия Верховного Совета Таджикистана, которое приняло отставку Рахмона Набиева и избрала «кулябца» Эмомали Рахмона председателем Верховного Совета.

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально стал главой государства 16 ноября 1994 года.

*Э.Рахмон в 1993 году

Казахстан

Действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года — Нурсултан Назарбаев. Носитель официального титула «Лидер нации» (каз. Елбасы).

* Н.Назарбаев - 2 сентября 1992 год

Кыргызстан

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев с 27 октября 1990 года по 11 апреля 2005 года.

*А.Акаев, Н.Назарбаев, И.Каримов - 1993 год