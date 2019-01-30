В Туркменистане в течение трех лет прекратится финансирование Академии наук из госбюджета

CA-NEWS (TM) - В Туркемнистане в течение трех лет, начиная с 2019 года, прекратится финансирование Академии наук из госбюджета, передает Хроники Туркменистана.

Эта информация прозвучала на заседании Кабмина 29 января, на котором вице-премьер по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов Пурли Агамырадов докладывал о работе по подготовке «Программы развития систем науки и образования, здравоохранения и спорта на 2019-2025 годы».

Как сообщило госинформагентство ТДХ, президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил реформировать ряд институтов:

Институт языка и литературы имени Махтумкули и Национальный институт рукописей АНТ и на их базе создать Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.

Объединить Институт истории и Институт археологии и этнографии АНТ, на базе которых создать Институт истории и археологии Академии наук Туркменистана.

Институт животноводства и ветеринарии Академии наук передать в ведение Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова.

Разделить Институт биологии и лекарственных растений АНТ с созданием Института общей и прикладной биологии, который войдет в состав Инженерно-технологического университета имени Огузхана, и Института лекарственных растений с передачей его в ведение Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.

Государственному энергетическому институту, где ведется изучение возобновляемых источников энергии, следует передать Институт солнечной энергии АНТ.

Каким образом теперь будет финансироваться Академия наук не уточняется. Согласно данным ТДХ, «финансирование будет прекращено в целях повышения роли Академии наук в экономике Туркменистана, обеспечения конкурентоспособности научных достижений, развития деятельности научно-исследовательских учреждений на комплексной основе».

Напомним, что 28 января президент приказал усовершенствовать систему назначения руководителей НИИ и вузов. На заседании Кабмина 13 октября 2018 года Бердымухамедов возмутился тем, что в НИИ работают люди со средним образованием.