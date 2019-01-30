Правительство Туркменистана будет регулировать цены на продукты по новой «Программе развития торговли»

CA-NEWS (TM) - Президент поручил увеличить в общем товарообороте объем негосударственного сектора, распространить электронную торговлю и, в целом, увеличить долю торговли в формировании ВВП Туркменистана. Соответствующее поручение прозвучало на заседании Кабмина 29 января, передает Хроники Туркменистана.



В ходе совещания вице-премьер-министр по торговле Чары Гылыджов доложил о подготовке проекта «Программы развития торговой отрасли в 2019-2025 годы»,

Как сообщило госинформагентство ТДХ, программа включает задачи по обеспечению доступности и устойчивости цен на товары, расширению и модернизации торговых сетей во всех велаятах и в городе Ашхабаде за счет строительства новых торговых объектов и реконструкции действующих.

В целях улучшения работы системы торговли президент Гурбангулы Бердымухамедов также поручил передать Институт изучения товарооборота национальной продукции в ведение Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Напоминм, что ранее было объявлено о создании в Туркменистане реестра торговых точек для «удовлетворения потребностей населения».

На данный момент цены в магазинах и на базарах регулируются полицейскими, запрещающими продавать продукты по ценам выше установленных министерством торговли. Однако эти меры приводят к дефициту продуктов и очередям.