В Бангкоке из-за смога закрыли почти 450 школ

CA-NEWS (CA) - Власти Бангкока выпустили сегодня, 30 января, предупреждение о высоком уровне загрязнения воздуха в столице Таиланда, в связи с чем объявлено о закрытии с сегодняшнего дня 437 государственных школ. Закрытыми они будут оставаться до пятницы. Вся территория Бангкока объявлена «контрольной территорией», на которой до конца недели будут проводиться экстренные мероприятия по очистке воздуха, передает "ъ".



Показатели загрязнения воздуха в Бангкоке достигли отметки 172 («опасно для здоровья») по шкале Индекса качества воздуха (AQI), две недели назад они составляли 156. По оценкам местного представительства организации Greenpeace, это самые высокие показатели как минимум за последний год, и они превышают безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 50 мкг вредных частиц на 1 метр кубический воздуха.

Главными источниками загрязнения, по данным департамента по контролю за загрязнением окружающей среды, остаются дизельные автомобили, сжигание мусора и отходов, предприятия тяжелой промышленности, электростанции. Жители Бангкока вынуждены надевать специальные маски при выходе на улицу.