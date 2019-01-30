ВОЗ назвала 10 угроз общественному здравоохранению в 2019 году

CA-NEWS (CA) - От вспышек кори и дифтерии, которые можно предотвратить при помощи вакцин, и распространения возбудителей, устойчивых к антибиотикам, до ожирения и болезней, связанных с загрязнением воздуха - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о десяти наиболее опасных угрозах для коллективного здоровья человечества.

В этом году в деятельности ВОЗ начался новый цикл – дан старт пятилетней - 13-ой по счету – глобальной программе в области здравоохранения. Она рассчитана на трех миллиардов человек: на миллиард должно увеличиться число людей с медицинским страхованием; на миллиард - защищенных от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения; и еще миллиард жителей планеты к 2023 году должны в целом почувствовать себя более здоровыми. Чтобы добиться этих целей, необходимо, прежде всего, устранить самые серьезные угрозы в области здравоохранения, говорится на сайте ООН.

Загрязнение воздуха и изменение климата

Девяносто процентов населения планеты дышит загрязненным воздухом. По мнению специалистов ВОЗ, в этом году – это самая большая экологическая угроза здоровью людей. Микроскопические частицы проникают в дыхательную и кровеносную системы, повреждая ткани легких, сердца и мозга и вызывая такие заболевания как рак, инсульт, сердечные и легочные болезни. 90 процентов смертности от этих недугов приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Это связано с тем, что там выше объемы вредных выбросов в атмосферу.

Главный источник эмиссий – сжигание ископаемого топлива – является еще и главной причиной изменения климата, которое также сказывается на здоровье людей. Эксперты подсчитали, что в период между 2030 и 2050 годами такие последствия изменения климата как недоедание, малярия, диарея и жара, будут уносить дополнительно 250 тыс. жизней в год.

В октябре прошлого года в ВОЗ провели Глобальную конференцию по вопросам загрязнения воздуха. По итогам форума страны взяли на себя 70 обязательств в области улучшения качества воздуха.

Неинфекционные болезни

В результате неинфекционных заболеваний, включая диабет, рак и болезни сердечно-сосудистой системы, ежегодно умирает 41 млн человек. Это 70 процентов всех смертельных случаев в мире. 15 млн умирают преждевременно, в возрасте от 30 до 69 лет.

85 процентов случаев преждевременной смерти приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Рост заболеваемости связан с несколькими распространенными факторами риска: курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и загрязненный воздух. Эти же факторы влияют и на психическое здоровье. Психические заболевания чаще всего проявляются в возрасте до 14 лет, однако в большинстве случаев эти симптомы проходят незамеченными. Самоубийство – вторая по частоте причина смерти среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

Всемирная организация здравоохранения помогает правительствам устранить факторы риска для здоровья населения.

Пандемия гриппа

Планету ждет очередная пандемия гриппа, считают в ВОЗ. Мы не знаем, когда это случится и насколько масштабным будет кризис. Уровень глобальной готовности отразить такую угрозу зависит от каждой отдельной страны. Провал в системе реагирования в любой точке мира означает угрозу для всех.

В ВОЗ постоянно отлеживают циркулирующие штаммы вирусов гриппа, чтобы на раннем этапе выявить потенциального возбудителя масштабной эпидемии. Наблюдение ведут специалисты 153 научных учреждений в 114 странах мира.

Ежегодно в ВОЗ принимают решение о том, против каких штаммов должна быть направлена вакцина, защищающая нас от сезонного гриппа. ВОЗ и ведущие партнеры организации разработали стратегию на случай выявления возбудителя, который может потенциально вызвать пандемию. Она предусматривает оперативные и эффективные меры по созданию соответствующей вакцины, методов диагностики и антивирусного лечения, а также помощь развивающимся странам в этой области.

Уязвимые группы населения планеты

Более 1,6 млрд человек - или 22 процента населения планеты – проживают в условиях затяжных кризисов, которые связаны с такими факторами как конфликт, засуха, голод или массовые переселения. Эти и другие причины или их сочетание, как правило, приводят к тому, что люди не имеют возможности обратиться за медицинской помощью.

Такие неблагополучные очаги существуют почти во всех регионах мира. И именно там сложнее всего добиться выполнения Целей устойчивого развития, связанных, например, с сокращением материнской и детской смертности.

Сотрудники ВОЗ продолжают работать с государствами, которые испытывают такие трудности, чтобы укрепить их национальные системы здравоохранения и расширить возможности раннего выявления и ликвидации вспышек различных заболеваний, в том числе с помощью вакцинации.

Устойчивость к антибиотикам

Антибиотики - один из важнейших инструментов в арсенале медиков. Но во Всемирной организации здравоохранения давно предупреждают о серьезных последствиях злоупотребления антибактериальными лекарствами. Их слишком часто и без особой необходимости выписывают врачи и ветеринары, а также бездумно используют фермеры и агрономы. В результате микробы «приспосабливаются» к этим препаратам и перестают на них реагировать.

Сложно переоценить политические, социальные и экономические последствия этого явления. По прогнозам ученых, если не принять срочных мер, к середине века болезни будут уносить ежегодно миллионы жизней.

Человечество, например, не сможет бороться с туберкулезом, которым ежегодно заражаются 10 млн человек, а 1,6 млн умирают. В 2017 году примерно у 600 тыс. пациентов туберкулез не поддавался лечению самым эффективным антибиотиком - рифампицином. У 82 процентов этих пациентов инфекция обладала устойчивостью и к другим препаратам.

В ООН заключили новое партнерство, чтобы «комплексно» бороться с устойчивостью к антибиотикам. В него вошли несколько организаций, включая ВОЗ, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО) и Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Эбола и другие опасные инфекции

В 2018 году в Демократической Республике Конго произошло две вспышки Эболы, и оба раза инфекция начала распространяться в городах с населением более миллиона человек. Одна из пострадавших провинций является еще и зоной активных боевых действий.

Плотность населения и конфликт существенно осложняют борьбу с инфекцией. Предыдущие вспышки отмечались, в основном, в сельских местностях, поэтому с ними было легче справиться.

В связи с урбанизацией все большую актуальность приобретает вопрос готовности отразить инфекцию в городских условиях.

В ВОЗ составили список заболеваний и возбудителей, которые потенциально могут представлять угрозу общественному здравоохранению и создавать чрезвычайные ситуации, но в арсенале медиков нет ни соответствующих прививок, ни проверенных методов их лечения. В этот список вошли Эбола, Зика, вирус Нипах, коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и болезнь Х – новый неизученный возбудитель, который может вызвать серьезную эпидемию.

Система первичной медико-санитарной помощи

Первичная медико-санитарная помощь – это комплексная забота о здоровье человека на протяжении всей его жизни. Этот подход включает в себя все аспекты – от укрепления здоровья и профилактики болезней до лечения, реабилитации и паллиативного ухода.

Впервые мировые лидеры подтвердили свое намерение укреплять систему первичной медико-санитарной помощи в 1978 году, собравшись на историческую конференцию в Алма-Аты. Однако за минувшие 40 лет далеко не во всем мире достигли ощутимых успехов в этой области. По меньшей мере, половина населения планеты не имеет доступа к самым элементарным услугам, включая лечение и профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, репродуктивное здоровье, защиту здоровья женщин и детей.

В октябре 2018 года представители стран мира вновь собрались в Казахстане – в Астане. Они договорились укреплять меры по обеспечению всех жителей планеты первичной медико-санитарной помощью. В этом году специалисты ВОЗ будут работать с партнерами, чтобы успешно реализовать принципы Астанинской декларации

Отказ от вакцинации

Отказ от вакцинации грозит перечеркнуть все достижения человечества в борьбе с инфекциями. Прививки – самый простой и эффективный путь предотвращения болезни. Он помогает избежать до 3 млн смертей в год. Если вакцинировать больше людей, можно предотвратить еще 1,5 млн смертей.

Но показатели, напротив, ухудшаются. Заболеваемость корью, к примеру, увеличилась на треть. Не все вспышки связаны с отказом от прививок, тем не менее, в некоторых странах, которые было практически избавились от этой инфекции, стали отмечаться новые случаи инфицирования.

Люди отказываются от вакцинации по разным причинам. Эксперты ВОЗ выявили самые распространенные из них: самонадеянность – уверенность в том, что болезнь обойдет их стороной; недоступность вакцин; а также недостаток доверия. В ВОЗ считают, что, принимая решение о прививках, люди опираются на советы медиков, особенно местных, например, участковой медсестры или медбрата, которых необходимо подготовить, чтобы они могли предоставить своим пациентам достоверную информацию.

В 2019 году в ВОЗ надеются - в том числе с помощью вакцин - покончить с раком шейки матки, а также остановить заражение полиомиелитом в Афганистане и Пакистане, где в прошлом году зафиксировали 30 новых случаев.

Денге

Денге – заболевание, которое передается через укус комара. Оно вызывает симптомы похожие на грипп и в 20 процентах случаев заканчивается летальным исходом.

Вспышки заболевания наблюдаются во время сезона дождей в таких странах как Индия и Бангладеш. В последнее время ситуация заметно ухудшилась. В 2018 году смертность от денге достигла самых высоких показателей за двадцать лет. Более того, инфекция распространяется в странах, где она редко встречалась в прошлом, например, в Непале. Около 40 процентов населения планеты рискуют заболеть лихорадкой денге, а ежегодное число новых случаев инфицирования достигает 390 млн. В ВОЗ поставили цель к 2020 году сократить смертность от денге на 50 процентов.

ВИЧ

Меры по борьбе со СПИДом приносят свои плоды: теперь около 75 процентов зараженных знают о болезни. В 2015 году этот показатель составлял 67 процентов. Вместе с тем четверть всех людей, живущих с ВИЧ – а это 9,4 млн человек – все еще не знают о своем статусе.

В 2017 году возросло число зараженных, которые получали антиретровирусную терапию: в 2015 году этот показатель составлял 17 млн человек, а в 2017-м – почти 22 млн, то есть 59 процентов всех зараженных.

Тем не менее, инфекция продолжает распространяться, ежегодно от нее умирает миллион человек. С начала эпидемии ВИЧ этой болезнью заразились 70 млн жителей планеты, из них 37 млн - скончались.

В особо уязвимом положении - работники сексуальной индустрии, заключенные, мужчины, вступающие в однополые сексуальные отношения, и трансгендеры. Зачастую именно эти группы населения не имеют возможности обратиться к врачу.

Растущая группа риска – девочки и женщины в возрасте от 15 до 24 лет. В африканских странах южнее Сахары на эту категорию приходится четверть всех инфицированных - в то время, как в них проживает лишь десять процентов общей численности населения.

В этом году ВОЗ будет работать со странами, чтобы внедрить новые тесты, позволяющие самостоятельно проверяться на ВИЧ. Эксперты считают, что это позволит значительно увеличить число инфицированных, которые знают о своем статусе и могут обратиться за лечением.

Еще одна инициатива года – совместный проект ВОЗ и Международной организации труда. Она предусматривает тестирование на ВИЧ на рабочем месте.