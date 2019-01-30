Офицеры армии Узбекистана пройдут стажировку в ЦВО России

CA-NEWS (UZ) - Около 30 офицеров вооруженных сил Узбекистана пройдут войсковую стажировку в Центральном военном округе. Об этом заявил командующий войсками ЦВО РФ генерал-лейтенант Александр Лапин.

По его словам, 27 офицеров из Узбекистана в феврале-марте будут стажироваться на базе Уральской танковой дивизии в Челябинской области.

В ходе обучения иностранных военных будет сделан акцент на новых способах действий войск, в том числе на борьбе с беспилотниками и группами диверсантов днем и ночью.