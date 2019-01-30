Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Ислама Каримова в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 30 января отбыл в Самарканд для участия в мероприятиях в память о первом президенте Исламе Каримове.

В этот день Мирзиёев посетил этот мемориальный комплекс и почтил память Ислама Каримова. Были прочитаны суры из Корана, сообщила пресс-служба главы государства.

Затем в Комплексе форумов города Самарканда был подан поминальный плов. В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, аксакалы, молодежь.

В этот же день общественность Самаркандской области возложила цветы к подножию памятника Исламу Каримову у площади Регистан.

Цветы были возложены и к памятнику первому президенту в городе Карши. В столице и областях состоялись культурно-просветительские мероприятия, вечера памяти.