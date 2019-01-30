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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США открылась выставка «Чингисхан»

CA-NEWS (MNG) - 25 января этого года в американском городе Мобил состоялось открытие выставки “Чингис Хан”, на которой представлены экспонаты о Великой Монгольской империи, Великом Чингис Хане и его преемниках, сообщает Монголия Сейчас.

На открытии выставки присутствовали Посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр, мэр города Мобил Санди Стимпсон, организаторы мероприятия и около 100 гостей.

Выставка, имеющая важное значение в ознакомлении американцев с традициями и обычаями Монголии, историей и культурой страны и углублении взаимопонимания между гражданами двух стран, будет работать до мая этого года.

Перед посетителями и гостями мероприятия выступили мастера искусств Монголии.

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