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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дочь Гульнары Каримовой написала о своём отношении к тёте Лоле Каримовой-Тилляевой

CA-NEWS (UZ) - Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, дочь Гульнары Каримовой - Иман на странице в Instagram рассказала, каково это родиться в президентской семье.

На вопрос одного из своих фолловеров Иман ответила: "Это не выбирают и это не всегда так, как выглядит снаружи ... Это также, как и в любой семье, чтобы прозвучать в этой жизни, нужно приложить усилия, чтобы кем-то быть, особенно в глазах окружающих".

Иман также рассказала о своём отношении к тёте Лоле Каримовой-Тилляевой. "Каждый живет по своей совести, всё покажет время", – написала Иман Каримова.

Напомним, что отношения между двумя сёстрами Гульнарой и Лолой были напряжёнными в течении десятилетия. Об этом сама Гульнара как-то призналась на своей странице в Твитере. Первой об этом заговорила Лола в интервью Би-би-си, когда рассказала. что не общается с сестрой более 12 лет.

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