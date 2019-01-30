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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В канале Ферганы выловили трехметрового питона

CA-NEWS (UZ) - На участке Ферганского канала, проходящего возле села Жеке-Мисте на границе Узбекистана и Кыргызстана, выловили мертвого трехметрового питона, сообщает портал Turmush.

Сельский ветеринар Маматраим Тажибаев отметил, что питон, скорее всего, приплыл по каналу из соседней страны (Узбекистан).

«Два дня назад сельские ребята нашли в воде мертвого питона, длиной в 3 метра, шириной — 15-20 сантиметров. Возможно, кто-то в Узбекистане разводит змей, а когда одна из змей умерла, то ее выкинули в канал», — сказал ветеринар.

Поймавшие змею сельчане отказались от комментариев.

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