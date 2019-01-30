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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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После +20 градусов тепла в регионах Узбекистана ожидается похолодание до -20

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане синоптики прогнозируют существенное понижение температуры в ближайшие дни. Эти выходные в столице и южных областях республики ночная температура опустится в среднем до -4, в Каракалпакстане и на Плато Устюрт - до -15-20 градусов, сообщает Узгидромет.

В Ташкенте температура ночью опустится до минус 2 градусов мороза, днем установится аналогичная температура.

В Каракалпакстане температура ночью 10-15градусов мороза, по Устюрту 15-20 градусов мороза, по Хорезмскому вилояту 7-12 мороза; днем 0-5 мороза.

В горных районах температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 мороза.
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