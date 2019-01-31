Заместитель хокима Бухары пообещал не трогать ни один кирпичик без разрешения ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) - 25 января делегация Управления ООН по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО посетила Бухару, чтобы обсудить с местными властями вопрос о сохранности древних памятников.

Представители ЮНЕСКО приехали в Бухару по поводу повреждений исторических памятников в городе.

Ранее министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев сообщил местным СМИ, что в Узбекистане 259 памятников культуры получили серьезные повреждения. Среди повреждённых объектов - исторические памятники Бухары. По словам пресс-секретаря Министерства культуры Узбекистана Мавлуды Аскарходжаевой, кирпичные строения в Бухаре были частично повреждены из-за постоянных осадков.

Заместитель хокима по вопроса туризму Бухарской области Ботир Шахриёров, координировавший визит делегации ЮНЕСКО, заявил, что "ни один кирпич не будет переставлен с места на место" без разрешения ЮНЕСКО.

В 1993 году ЮНЕСКО включила исторический центр Бухары и многочисленные исторические здания города в Список всемирного наследия. ЮНЕСКО описывает исторический центр Бухары, как «древний город, расположенный на Великом Шелковом пути, возраст которого превышает 2 тыс. лет. Это наиболее целостный образец средневекового города в Средней Азии, с почти не измененной городской планировкой".

По словам бухарского реставратора, ЮНЕСКО подвергла критике строительство туристического центра и двухэтажного рынка на территории буферной зоны.

Будучи страной, которая ратифицировала Международную конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, Узбекистан должен был согласовать с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже, прежде чем начинать строить или реконструировать в историческом районе и буферной зоне.

«Строительство на исторической части и в буферной зоне Бухары сегодня приостановлено», - сказала пресс-секретарь Министерства культуры Узбекистана Мавлуда Аскарходжаева.