Границы Душанбе расширили за счет земель прилегающего района Рудаки

CA-NEWS (UZ) - Площадь города Душанбе стала больше на 7,7 тысяч гектаров за счет сельсоветов района Рудаки - Сарикишти, Гулистон, Навобод, Чортеппа, Чоряккорон, Россия и Чимтеппа, сообщил журналистам Джамшед Ахмадзода, председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана.

Теперь площадь таджикской столицы составляет 20 тыс. 318,25 га. «На территориях, переданных столичной администрации, будут построены промышленные предприятия, будут возведены высотные дома, появятся новые школы, больницы, дороги и другие объекты», отметил Ахмадзода.

В постановлении правительства «О Генеральном плане города Душанбе», принятом еще в 2017 году, говорилось, что территория столицы будет расширена на 18 тыс. гектаров к 2025 году, на 25 тыс. гектаров в 2040 году..

На днях Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Таджикистана сообщил, что специалистами ведомства подготовлены необходимые документы о землеустройстве ряда сельсоветов района Рудаки, часть земель которых будет передана администрации Душанбе.

По мнению специалистов, численность населения в столице превысила 1 млн человек с учетом внутренней миграции и высоких темпов рождаемости.

Накануне министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод отметил, что столичной администрации в связи с расширением города необходимо решить несколько важных вопросов. "Мэрия должна разъяснить жителям, которые скоро официально станут горожанами: по правилам проживания в столице, им запрещено держать скотину, которая сейчас есть у большинства. У жителей села имеются земельные участки по 12 соток, а в городе земельные участки не превышают 6 соток. Исходя из этого, администрация столицы должна принимать решение, которое не ущемляет права новых душанбинцев», - подчеркнул Рустам Шохмурод.