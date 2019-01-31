Казахстан требует включить своего перевозчика на автобусный рейс из Бишкека в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Казахстан запретил проезд по своей территории транзитного автобуса «Бишкек-Ташкент». Об этом СМИ сообщают со ссылкой на кыргызского перевозчика - ОАО «Транс-Союз-Азия». В пресс-службе Минтранса КР подтвердили, что казахская сторона не пропускает автобусы по рейсу «Бишкек-Ташкент».

По данным кыргызстанских СМИ, в декабре 2018 года перевозчики по просьбе пассажиров несколько изменили график движения. Однако казахская сторона прислала уведомление, что без согласования с ней это незаконно. Перевозчики подготовили все нужные бумаги и отправили властям Казахстана. Но ответа до сих пор не получили.

В СМИ отмечается, что Комитет транспорта Казахстана также предложил включить казахстанского перевозчика в обслуживание международного маршрута «Бишкек-Ташкент». Источник «Азаттыка» в Министерстве транспорта и дорог подтвердил информацию. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры.

В пресс-службе Минтранса не подтвердили, но и не опровергли требование Казахстана включить свою компанию на рейс. Как отмечается, сейчас идут переговоры.

Кыргызстан и Узбекистан запустили автобусное сообщение из Бишкека в Ташкент и обратно в мае 2018 года - после переговоров правительств двух стран. Со стороны Узбекистана рейсы выполняет перевозчик Mironshox Grand Trans, Кыргызстана – «Транс Союз-Азия».

Протяженность маршрута составляет 601 километр, на пути автобус пересекает четыре погранпоста: «Чалдовар» и «Супатай Батыр» на границе Кыргызстана и Казахстана, а также «Жибек Жолы» и «Гишт куприк» на границе Казахстана и Узбекистана.