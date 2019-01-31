Рабочим шоколадной фабрики в Ташкенте устроили экзамен на знание Конституции и гимна

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники кондитерской фабрики Crafers в Ташкенте прошли проверку на знание Конституции и истории Узбекистана. По словам работников, провалившие экзамен рабочие, находятся под угрозой увольнения, сообщает centralasian.org.



По словам сотрудника кондитерской фабрики, в ходе тестирования каждому рабочему задали по 15 вопросов, большинство из которых касались Конституции, гимна и флага Узбекистана.

«Один или два вопроса относились к нашей работе, но и они были забавными. К примеру, "сколько шоколада в килограмме пачки карамели или сколько шоколадных коробок в одном ящике?". «Я работаю с вафлями, и не знаю сколько там шоколада. Ещё были вопросы: "Когда были приняты Конституция, гимн, флаг? Попросили наизусть спеть гимн. Разве так аттестуют простых рабочих?», - вопрошает рабочий завода.

Те, кто сдал экзамены, были предупреждены, что они останутся работать, а те, кто не прошёл, будут уволены.

«700 рабочих прошли через аттестацию. Сказали, что сократят половину. Например, если в цехе печенья работали 65 человек, 35 из них, не сдавших экзамены, увольняют. Чтобы работать кондитером, теперь нужно проучиться на историческом факультете», - сказал другой рабочий завода Crafers.

Представитель кондитерской фабрики подтвердил аттестацию работников, но отказался от комментариев.

Ещё один рабочий завода отметил, что «было бы хорошо, если бы руководители кондитерской фабрики сами хорошо знали Конституцию».

«Если бы они знали Конституцию, то следовали бы ей. Потому что нас заставляют работать в нарушении норм трудового законодательства. За 900 тысяч сум (чуть более $100) нас заставляют работать 12 часов в день, вместо положенных 8 часов», - сказал рабочий.

Напомним, что в прошлом месяце работники кондитерской фабрики жаловались на то, что их принуждают работать больше положенного времени.

По словам чиновника Федерации профсоюзов Узбекистана, кондитерская фабрика Crafers не является членом профсоюза, и потому их возможности по защите прав ограничены.

Шоколадная фабрика "Амилова" (позже переименованная в Crafers) открылась 5 октября 2018 года в Ташкенте на базе бывшего лакокрасочного завода. Президент Шавкат Мирзияев, посетивший завод 26 октября 2018 года, приветствовал создание рабочих мест для 850 человек.

Согласно официальным СМИ, фабрика, расположенная на площади 32 га, имеет мощность производство около 50 000 тонн кондитерских изделий в год.