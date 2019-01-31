В Намангане в канале обнаружили тело мужчины, по подозрению в убийстве разыскивается жена

CA-NEWS (UZ) - Тело 31-летнего мужчины, жителя села Богистон Чартакского района Наманганской области, было обнаружено в канале, протекающем через Туракурганский район.

Очевидцы происшествия утверждают, что молодого человека зарубили топором жена и её любовник, после чего сбросили тело в канал.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана, были задержаны два человека, участвовавших в преступлении, ещё двое разыскиваются.

Тело 31-летнего жителя махалли Узун Чартакского района, было найдено 27 января в канале, протекающего по территории Туракурганского района. Тело было завёрнуто в целлофан.

Один из родственников погибшего, рассказал, что жена молодого человека скрылась с двумя детьми ещё до того, как было обнаружено тело.

"Покойный родственник ездил в Россию на заработки. Когда он уехал, он попросил двоюродного брата В.К., который был моложе его на 6 лет, помогать его жене делать покупки, съездить на рынок. Говорят, что двоюродный брат загулял с его женой. Сам покойный много выпивал, хулиганил. Скандал возник после того, как до него дошли разговоры о его жене".

По словам собеседника, 18 января в семье покойного был сильный скандал. После скандала женщина прибежала домой к племяннику мужа и сказала, что тот собирается его убить. "За ней прибежал и муж. В ссору вмешались и дядя покойного, а также отец подозреваемого. В драке В.К. топором проломил ему голову", - рассказал родственник покойного.

По словам односельчан, после убийства тело погибшего сбросили в канал.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело. В убийстве мужчины подозреваются также дядя покойного и двоюродный брат. В настоящее время уголовное дело передано в областную прокуратуру. Уголовное расследование было взято под контроль Генеральной прокуратуры.