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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев посетил площадку строительства АЭС в Джизаке

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января посетил Фаришский район Джизакской области и побывал на одной из площадок, на которых ведутся инженерные изыскания для строительства атомной электростанции.

Как известно, в Узбекистане стране запланировано строительство первой атомной электростанции, сообщает пресс-служба президента.

АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» мощностью 1 200 МВт каждый, которые отвечают всем требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Президент поинтересовался ходом изысканий, побеседовал с руководителями агентства "Узатом" и корпорации "Роскосмос".

Отмечалась необходимость тщательной, основанной на точных расчетах подготовки к строительству АЭС, изучения зарубежного опыта в возведении таких сооружений.
"Наша атомная электростанция должна быть лучше, еще более качественной и безопасной, чем другие", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Здесь же состоялась презентация проектов по расширению минерально-сырьевой базы Джизакской области, социально-экономическому развитию Фаришского района, эффективному использованию туристического потенциала и богарных земель.


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