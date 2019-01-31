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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский рефери Равшан Ирматов будет судить финал Кубка Азии

CA-NEWS (UZ) - Рефери из Узбекистана Равшан Ирматов рассудит финальный матч Кубка Азии, в которой встретятся сборные Японии и Катара.

Его помощниками будут Абдухамидулло Расулов и Джахонгир Саидов, сообщили местные СМИ.

Игра состоится 1 февраля на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби в 19:00 по ташкентскому времени.

Резервный арбитр — Ма Нинг из Китая. Видеоассистентами назначены Паоло Валери (Италия), Мухаммад Таки Бин Жахари (Сингапур) и Кристофер Бит (Австралия).

Напомним, что Ирматов - девятикратный лучший судья года в Узбекистане, пятикратный лучший судья года в Азии, обладатель награды «Global Soccer Awards», в номинации лучший судья года в мире. В 2013 году вошел в десятку лучших судьей мира по версии IFFHS.

На Чемпионате мира 2014 года в Бразилии отработал четыре матча: три поединка на групповом этапе и четвертьфинальный матч Нидерланды—Коста-Рика.

На Кубке конфедераций 2017 года в России отработал видеоассистентом главных судей азиатской зоны.

На Чемпионате мира 2018 года судил групповой матч между сборными Аргентины и Хорватии, Испании и Марокко.

Равшан Ирматов является рекордсменом по количеству матчей Чемпионатов мира по футболу — на 25 июня 2018 года в его активе одиннадцать игр в качестве главного судьи.

В январе 2019 года приглашён для обслуживания матчей Кубка Азии по футболу, который проходил в ОАЭ.

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