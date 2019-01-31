Глава МИД России посетит Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 4-5 февраля с официальным визитом посетит Таджикистан.

5 февраля главу внешнеполитического ведомства России примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Лавров также в Душанбе встретится с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

В ходе встреч с представителями таджикской власти ожидается обсуждение сотрудничества двух государств в вопросах внешней политики в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ.