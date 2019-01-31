В ЮНИСЕФ выяснили, почему люди задумываются о миграции

CA-NEWS (CA) - Чаще всего на миграцию решаются молодые неженатые мужчины со средним образованием. Семьи с детьми задумываются о переезде в другие страны, но не всегда осуществляют эти планы. Об этом говорится в докладе ЮНИСЕФ. Его авторы изучили результаты опросов, проведенных компанией «Гэллап» в 150 странах мира.

Главный вывод экспертов – феномен миграции тесно связан с детьми и молодежью. Люди стремятся перебраться в более благополучные страны, мечтая о лучшей жизни для своего потомства. Положение детей - более существенный фактор в решении о миграции, чем, скажем, низкое качество медицинского обслуживания или дефицит продуктов питания. Правда, задумываться о миграции еще не значит мигрировать. Родители мечтают о переезде, но не всегда осуществляют свои планы, опасаясь дополнительных трудностей и расходов, связанных с самыми юными членами семьи, сообщается на сайте ООН.

Компания «Гэллап» опросила людей старше 15 лет, проживающих в 150 странах мира. Исследование проводилось на протяжении десяти лет – с 2006 по 2016 годы. Его авторы пытались выяснить, как наличие детей влияет на планы мигрировать и их реализацию. В частности, респондентов спрашивали о том, насколько уважают в их стране права ребенка и предоставляет ли государство их детям возможность учиться и развиваться. Те, кто отвечал на эти вопросы отрицательно, чаще задумывались о миграции.

Тем не менее, самые легкие на подъем, как выяснилось, - молодые холостяки со средним образованием. Они энергичны, надеются на себя и не страшатся трудностей.