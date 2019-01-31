В Монголии найден 35000-летний череп современного человека

CA-NEWS (MNG) - Древний череп, обнаруженный в Монголии и предположительно принадлежащий к уникальному виду плейстоценового гоминина, названному Mongolanthropus, на самом деле является самым ранним свидетельством существования современных людей в регионе, сообщает ARD.

Используя радиоуглеродное датирование и анализ ДНК, палеонтологи определили, что череп принадлежит Homo Sapiens. Открытие описано в новой статье, опубликованной 30 января в журнале Nature Communications.

В результате скомпрометированных попыток датирования и архаических черт окаменелости черепа некоторые исследователи ранее выдвинули гипотезу, что гоминид родом из среднего и позднего плейстоцена и принадлежит к Homo erectus или неандертальцам.

Новый анализ утверждает, что обладатель этого черепа жил 34 950 - 33 900 лет назад.

Поскольку череп загрязнен различными материалами, радиоуглеродное датирование затруднено. Чтобы получить незапятнанный образец, ученые Оксфордского университета выделили единственную аминокислоту из коллагена внутри черепа. Благодаря радиоуглеродному датированию аминокислоты гидроксипролин, исследователи смогли точно сузить возрастной диапазон черепа.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте университета, найденный череп - это останки самого раннего человека, которого обнаружили в данном регионе.

В ходе предыдущих раскопок раннего верхнего палеолита были обнаружены свидетельства использования передовых каменных орудий в Монголии. Возраст черепа четко соотносится с каменными артефактами.

Ученые из Оксфорда сотрудничали с коллегами из Пизанского университета, чтобы исследовать загрязнения на черепе. На нем были обнаружены следы смолы, которые предположительно, были нанесены при обнаружении черепа.

«Проведенное нами исследование вновь демонстрирует огромные преимущества улучшенных химических методов для датирования доисторического материала, который был загрязнен либо на месте после захоронения, либо в музее или лаборатории для целей консервации», - сказал исследователь Оксфорда Тибо Девиез. Надежная предварительная обработка образцов имеет решающее значение для построения надежных хронологий в археологии, уверен ученый.

Кроме того, удалось выяснить, что череп, найденный в Монголии, принадлежал именно современному человеку, а не переходной форме от наших предков. Данная находка может сильно повлиять на понимание теории эволюции человека в целом.

Генетический анализ ДНК, выделенной из черепа, показал, что митохондриальный геном образца широко перекрывается с современными человеческими ДНК, гаплогруппой N, обнаруженными сегодня в Евразии.

«Этот загадочный череп уже некоторое время озадачивает исследователей», - сказал Том Хайэм, ученый из Оксфордского университета. «Сочетание передовой науки, в том числе радиоуглеродного датирования и генетики, теперь показало, что это останки современного человека, и результаты прекрасно вписываются в археологические данные Монголии, которые связывают современников с индустрией раннего верхнего палеолита в этой части мира ", - отметил он.