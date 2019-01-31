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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали свыше 40 рейсов

CA-NEWS (CA) - Двадцать рейсов задержаны и 21 рейс отменен в аэропортах Москвы из-за снегопада, передает РИА Новости.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 01.06 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" — два рейса задержаны, 15 отменены, в "Шереметьево" задержаны 12 рейсов.

Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в Москве вечером 30 января, продлится до утра 31 января и принесет прирост снега до пяти сантиметров.

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