В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили и задержали свыше 40 рейсов
- Азия и мир, происшествия
- 9:42, 31 января 2019
- Просмотров: 1006
CA-NEWS (CA) - Двадцать рейсов задержаны и 21 рейс отменен в аэропортах Москвы из-за снегопада, передает РИА Новости.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 01.06 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" — два рейса задержаны, 15 отменены, в "Шереметьево" задержаны 12 рейсов.
Ранее сообщалось, что снегопад, начавшийся в Москве вечером 30 января, продлится до утра 31 января и принесет прирост снега до пяти сантиметров.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком