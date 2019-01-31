В Костанае у чиновников огромные кабинеты. Сокращение их площади сэкономит $132 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Костанае госорганы занимают больше площади, чем им положено по закону, пишет портал "Наш Костанай".

Об этом журналистам на брифинге сообщили представители департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана.

Ведомство провело инвентаризацию в 707 государственных учреждениях региона. Итоги проверки показали, что чиновники нерационально используют помещения, занимая огромные кабинеты.

Суммарно кабинеты руководителей госорганов оказались больше прописанной нормы на 5300 м2, кабинеты сотрудников – на 8400 м2, а общие помещения (холлы, коридоры и др.) – на 5400 м2. Анализ показал, что за счёт разумного и рационального использования государственного имущества можно было сэкономить бюджетные средства.

"При сдаче в аренду и передаче другим госорганам излишне занимаемых площадей ожидается положительный экономический эффект с возможностью сэкономить около 50 млн тенге бюджетных денег ($132 тыс.)", – сказал заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Асхат Искендиров.

После проверки всем госорганам рекомендовали разработать план по оптимизации площадей. Сэкономленные бюджетные средства, возможно, направят на увеличение зарплаты госслужащих.