РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Костанае у чиновников огромные кабинеты. Сокращение их площади сэкономит $132 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Костанае госорганы занимают больше площади, чем им положено по закону, пишет портал "Наш Костанай".

Об этом журналистам на брифинге сообщили представители департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана.

Ведомство провело инвентаризацию в 707 государственных учреждениях региона. Итоги проверки показали, что чиновники нерационально используют помещения, занимая огромные кабинеты.

Суммарно кабинеты руководителей госорганов оказались больше прописанной нормы на 5300 м2, кабинеты сотрудников – на 8400 м2, а общие помещения (холлы, коридоры и др.) – на 5400 м2. Анализ показал, что за счёт разумного и рационального использования государственного имущества можно было сэкономить бюджетные средства.

"При сдаче в аренду и передаче другим госорганам излишне занимаемых площадей ожидается положительный экономический эффект с возможностью сэкономить около 50 млн тенге бюджетных денег ($132 тыс.)", – сказал заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Асхат Искендиров.

После проверки всем госорганам рекомендовали разработать план по оптимизации площадей. Сэкономленные бюджетные средства, возможно, направят на увеличение зарплаты госслужащих.

print
  • В Бангкоке из-за смога закрыли почти 450 школ
  • В Ташкенте начали изымать автомобили владельцев, не заплативших штрафы
  • Двадцать процентов посетивших Узбекистан туристов — граждане Кыргызстана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×