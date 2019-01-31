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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане убили инспектора по делам обороны и сожгли его труп с машиной

CA-NEWS (UZ) - 21 января текущего года в Ферганской области в Узбекистанском районе обнаружена сгоревшая машина с трупом внутри. По данным СМИ, автомобиль был марки «Lacetti».

В результате принятых мер, было установлено, что труп принадлежит инспектору по делам обороны М.Н 1983 года рождения. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать обвиняемого в данном деле. Обвиняемым оказался, знакомый покойного П.Н., передает upl.uz.

В ходе расследования обвиняемый частично признался, что совершил убийство из-за денежного долга перед убитым. По словам П.Н, он задолжал инспектору порядка 400 долларов и не смог вернуть деньги.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство). Подробности уточняются.

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