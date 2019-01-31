Н.Назарбаев, К.Бакиев, В.Жириновский и В.Кличко вошли в список самых известных выходцев из Кыргызстана и Казахстана по версии MIT

CA-NEWS (KG) - Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в рамках исследовательского проекта Pantheon составили рейтинг самых известных людей мировой культуры с 4000 года до н.э. и до 2010 года.

Список из 11 тыс. наиболее знаменитых людей был составлен исходя из индекса исторической известности (HPI — Human Popularity Index). Одним из критериев попадания в список было наличие полноценных и активно посещаемых статей о личности минимум на 25 языках мира. Количество статей на разных языках — также один из параметров при расчете HPI.

Перечень самых известных выходцев из Кыргызстана возглавил писатель Чынгыз Айтматов с индексом исторической популярности 23, 782. Всего в рейтинг по Кыргызстану вошло 7 человек.

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Мес то Имя Сфера деятель-ности Кол-во статей в Википедии на разных языках Кол-во активно посещаемых статей в Википедии на разных языках (в млн) Просмотр статей в Википедии с 2008 по 2013 по всем языкам ( в млн) Просм. статей в англ. Википедии с 2008 по 2013 ( в млн) Просм. неанглоязычн статей Википедии с 2008 по 2013 (в млн) Индекс исторической известности 1 Ч.Айтматов писатель 50 10,4 0,98 0,17 0,80 23,782 2 М.Фрунзе военный 36 11,9 0,50 0,18 0,32 23,633 3 А.Акаев политик 31 8,8 0,25 0,16 0,19 21,094 4 К.Бакиев политик 47 8,4 0,62 0,34 0,29 19,836 5 Р.Отунбаева политик 44 8,6 0,43 0,23 0,21 19,617 6 В.Кличко боксёр 29 4,8 12,95 6 6,95 19,458 7 А.Атамбаев политик 35 9 0,26 0,12 0,14 18,771

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В Казахстане рейтинг самых известных выходцев из возглавил философ Аль-Фараби с индексом исторической популярности 26, 657.

Боксёр Виталий Кличко был включен в обоих рейтингах.

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Мес то Имя Сфера деятель-ности Кол-во статей в Википедии на разных языках Кол-во активно посещаемых статей в Википедии на разных языках (в млн) Просмотр статей в Википедии с 2008 по 2013 по всем языкам ( в млн) Просм. статей в англ. Википедии с 2008 по 2013 (в млн) Просм. неанглоязычн статей Википедии с 2008 по 2013 (в млн) Индекс исторической известности 1 Аль Фараби философ 52 9,8 2,87 0,59 2,28 26,657 2 Н.Назарбаев политик 63 9,5 1,81 0,82 0,99 23,700 3 А.Кунанбаев писатель 30 3,7 1,29 0,05 1,25 22,360 4 В.Жириновский политик 42 9,4 0,93 0,43 0,50 22,319 5 А.Масхадов политик 38 11,2 0,74 0,31 0,44 22,128 6 А.Кадыров политик 28 6,9 0,61 0,33 0,28 20,298 7 В.Кличко боксёр 34 4,7 17,49 8,98 8,51 19,096 8 К.Масимов политик 30 11,2 0,18 0,07 0,11 17,875