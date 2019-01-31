РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Назарбаев, К.Бакиев, В.Жириновский и В.Кличко вошли в список самых известных выходцев из Кыргызстана и Казахстана по версии MIT

CA-NEWS (KG) - Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в рамках исследовательского проекта Pantheon составили рейтинг самых известных людей мировой культуры с 4000 года до н.э. и до 2010 года.

Список из 11 тыс. наиболее знаменитых людей был составлен исходя из индекса исторической известности (HPI — Human Popularity Index). Одним из критериев попадания в список было наличие полноценных и активно посещаемых статей о личности минимум на 25 языках мира. Количество статей на разных языках — также один из параметров при расчете HPI.

Перечень самых известных выходцев из Кыргызстана возглавил писатель Чынгыз Айтматов с индексом исторической популярности 23, 782. Всего в рейтинг по Кыргызстану вошло 7 человек.

*для просмотра таблицы - прокрутить снизу

Мес

то

Имя

Сфера деятель-ности

Кол-во статей в Википедии на разных языках

Кол-во активно посещаемых статей в Википедии на разных языках

(в млн)

Просмотр статей в Википедии с 2008 по 2013 по всем языкам

( в млн)

Просм.

статей в англ. Википедии с 2008 по 2013

( в млн)

Просм. неанглоязычн статей Википедии с 2008 по 2013

(в млн)

Индекс исторической известности

1

Ч.Айтматов

писатель

50

10,4

0,98

0,17

0,80

23,782

2

М.Фрунзе

военный

36

11,9

0,50

0,18

0,32

23,633

3

А.Акаев

политик

31

8,8

0,25

0,16

0,19

21,094

4

К.Бакиев

политик

47

8,4

0,62

0,34

0,29

19,836

5

Р.Отунбаева

политик

44

8,6

0,43

0,23

0,21

19,617

6

В.Кличко

боксёр

29

4,8

12,95

6

6,95

19,458

7

А.Атамбаев

политик

35

9

0,26

0,12

0,14

18,771

В Казахстане рейтинг самых известных выходцев из возглавил философ Аль-Фараби с индексом исторической популярности 26, 657.

Боксёр Виталий Кличко был включен в обоих рейтингах.

*для просмотра таблицы - прокрутить снизу

Мес

то

Имя

Сфера деятель-ности

Кол-во статей в Википедии на разных языках

Кол-во активно посещаемых статей в Википедии на разных языках

(в млн)

Просмотр статей в Википедии с 2008 по 2013 по всем языкам

( в млн)

Просм.

статей в англ. Википедии с 2008 по 2013

(в млн)

Просм. неанглоязычн статей Википедии с 2008 по 2013

(в млн)

Индекс исторической известности

1

Аль Фараби

философ

52

9,8

2,87

0,59

2,28

26,657

2

Н.Назарбаев

политик

63

9,5

1,81

0,82

0,99

23,700

3

А.Кунанбаев

писатель

30

3,7

1,29

0,05

1,25

22,360

4

В.Жириновский

политик

42

9,4

0,93

0,43

0,50

22,319

5

А.Масхадов

политик

38

11,2

0,74

0,31

0,44

22,128

6

А.Кадыров

политик

28

6,9

0,61

0,33

0,28

20,298

7

В.Кличко

боксёр

34

4,7

17,49

8,98

8,51

19,096

8

К.Масимов

политик

30

11,2

0,18

0,07

0,11

17,875
print
  • Cтуденты Туркменистана не должны во время каникул пользоваться мобильными телефонами и интернетом
  • Таджикские предприниматели намерены построить на юге Узбекистана клиники и гостиницы
  • В мечетях Узбекистана впервые транслируют проповеди с сурдопереводом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×