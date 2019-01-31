Н.Назарбаев, К.Бакиев, В.Жириновский и В.Кличко вошли в список самых известных выходцев из Кыргызстана и Казахстана по версии MIT

- Кыргызстан, общество
- 12:26, 31 января 2019
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- Кыргызча
CA-NEWS (KG) - Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) в рамках исследовательского проекта Pantheon составили рейтинг самых известных людей мировой культуры с 4000 года до н.э. и до 2010 года.
Список из 11 тыс. наиболее знаменитых людей был составлен исходя из индекса исторической известности (HPI — Human Popularity Index). Одним из критериев попадания в список было наличие полноценных и активно посещаемых статей о личности минимум на 25 языках мира. Количество статей на разных языках — также один из параметров при расчете HPI.
Перечень самых известных выходцев из Кыргызстана возглавил писатель Чынгыз Айтматов с индексом исторической популярности 23, 782. Всего в рейтинг по Кыргызстану вошло 7 человек.
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|
Мес
то
|
Имя
|
Сфера деятель-ности
|
Кол-во статей в Википедии на разных языках
|
Кол-во активно посещаемых статей в Википедии на разных языках
(в млн)
|
Просмотр статей в Википедии с 2008 по 2013 по всем языкам
( в млн)
|
Просм.
статей в англ. Википедии с 2008 по 2013
( в млн)
|
Просм. неанглоязычн статей Википедии с 2008 по 2013
(в млн)
|
Индекс исторической известности
|
1
|
Ч.Айтматов
|
писатель
|
50
|
10,4
|
0,98
|
0,17
|
0,80
|
23,782
|
2
|
М.Фрунзе
|
военный
|
36
|
11,9
|
0,50
|
0,18
|
0,32
|
23,633
|
3
|
А.Акаев
|
политик
|
31
|
8,8
|
0,25
|
0,16
|
0,19
|
21,094
|
4
|
К.Бакиев
|
политик
|
47
|
8,4
|
0,62
|
0,34
|
0,29
|
19,836
|
5
|
Р.Отунбаева
|
политик
|
44
|
8,6
|
0,43
|
0,23
|
0,21
|
19,617
|
6
|
В.Кличко
|
боксёр
|
29
|
4,8
|
12,95
|
6
|
6,95
|
19,458
|
7
|
А.Атамбаев
|
политик
|
35
|
9
|
0,26
|
0,12
|
0,14
|
18,771
В Казахстане рейтинг самых известных выходцев из возглавил философ Аль-Фараби с индексом исторической популярности 26, 657.
Боксёр Виталий Кличко был включен в обоих рейтингах.
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|
Мес
то
|
Имя
|
Сфера деятель-ности
|
Кол-во статей в Википедии на разных языках
|
Кол-во активно посещаемых статей в Википедии на разных языках
(в млн)
|
Просмотр статей в Википедии с 2008 по 2013 по всем языкам
( в млн)
|
Просм.
статей в англ. Википедии с 2008 по 2013
(в млн)
|
Просм. неанглоязычн статей Википедии с 2008 по 2013
(в млн)
|
Индекс исторической известности
|
1
|
Аль Фараби
|
философ
|
52
|
9,8
|
2,87
|
0,59
|
2,28
|
26,657
|
2
|
Н.Назарбаев
|
политик
|
63
|
9,5
|
1,81
|
0,82
|
0,99
|
23,700
|
3
|
А.Кунанбаев
|
писатель
|
30
|
3,7
|
1,29
|
0,05
|
1,25
|
22,360
|
4
|
В.Жириновский
|
политик
|
42
|
9,4
|
0,93
|
0,43
|
0,50
|
22,319
|
5
|
А.Масхадов
|
политик
|
38
|
11,2
|
0,74
|
0,31
|
0,44
|
22,128
|
6
|
А.Кадыров
|
политик
|
28
|
6,9
|
0,61
|
0,33
|
0,28
|
20,298
|
7
|
В.Кличко
|
боксёр
|
34
|
4,7
|
17,49
|
8,98
|
8,51
|
19,096
|
8
|
К.Масимов
|
политик
|
30
|
11,2
|
0,18
|
0,07
|
0,11
|
17,875