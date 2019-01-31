Дмитрий Медведев посетит Алматы

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит 1 февраля Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает РИА Новости.

"Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 1 февраля в Алма-Ате примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

В ходе встречи главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В частности, будет рассмотрен ход исполнения решений Межправительственного совета, реализации цифровой повестки Союза, обеспечения свободы движения в ЕАЭС товаров, услуг и рабочей силы, а также отдельные вопросы таможенного регулирования.