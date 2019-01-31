Узбекистан начал переговоры о закупке военных самолетов Як-130

CA-NEWS (UZ) - Узбекистана начал переговоры о закупке российских учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом 31 января сообщила газета «Коммерсант».

«Интерес к Як-130 проявляет и Узбекистан, но переговоры находятся в начальной стадии», – отмечает издание.

В последние годы Як-130 приобрели Бангладеш, Мьянма, Белоруссия и даже Лаос (в декабре 2018 года туда было поставлено четыре такие машины).

Як-130 – двухместный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летчиков современной военной авиации, в том числе сверхманевренных истребителей. Программируемая система управления крылатой машиной позволяет имитировать характеристики того типа самолета, к полетам на котором готовятся курсанты.

Вооружение Як-130 могут составлять корректируемые и свободно падающие авиабомбы, неуправляемые ракеты и 23-мм авиационные пушки ГШ-23Л в подвесных контейнерах.