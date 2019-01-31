Мигрант из Узбекистана просит президента сделать бесплатной перевозку тел погибших на родину

CA-NEWS (UZ) - Боходир Ахмедов записал видеообращение к президенту Мирзиёеву, рассказав, что несколько дней не мог вывезти из Москвы тело брата, чтобы похоронить его на родине.

Ахмедов в репортаже проекту "Настоящее время" рассказал, как у него требовали деньги за тело и что ему не помогли ни в посольстве Узбекистана, ни в государственной авиакомпании.