Мигрант из Узбекистана просит президента сделать бесплатной перевозку тел погибших на родину
- Узбекистан, общество
- 12:47, 31 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Боходир Ахмедов записал видеообращение к президенту Мирзиёеву, рассказав, что несколько дней не мог вывезти из Москвы тело брата, чтобы похоронить его на родине.
Ахмедов в репортаже проекту "Настоящее время" рассказал, как у него требовали деньги за тело и что ему не помогли ни в посольстве Узбекистана, ни в государственной авиакомпании.
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