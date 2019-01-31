Забыть Джона Леннона: Ученые подсчитали, с какой скоростью из коллективной памяти исчезают культурные феномены

CA-NEWS (CA) - В декабре 2018 года группа ученых под руководством 40-летнего профессора Массачусетского технологического института (MIT) Сезара Идальго опубликовала исследование о том как долго в коллективной памяти сохраняются различные культурные феномены, передает Republic.

Они использовали данные таких источников, как Billboard, Spotify, IMDb, «Википедия», Бюро США по патентам и товарным знакам и Американское физическое общество (последнее хранит информацию обо всех статьях по физике, опубликованных с 1896 по 2016 годы). Результатом стали математические модели для подсчета скорости выбытия из коллективной памяти некогда популярных песен, фильмов, личностей и научных работ.

Выяснилось, что люди и вещи хранятся в «устной памяти» от 5 до 30 лет. Затем они переходят в письменные (и онлайн) источники – в стадию медленного забытья. Технологический прогресс, расцвет печатной прессы, радио и ТВ, интернет – все это влияет на степень нашего внимания, считает сам Идальго. Все наши культурные продукты, таким образом, следуют по пути вымывания из коллективной памяти.

Коллективная память

Коллективная ⁠память – знание или информация, которой обладает крупная группа людей. ⁠Если задуматься на эту тему, говорит Идальго, то культура и память ⁠– все, что у нас ⁠есть. «Мы ценим культурную ⁠память, потому что на ⁠ее основе мы строим все, что нас окружает. Эти знания помогают нам строить будущее и решать пока что не разрешенные проблемы. Если на Землю прилетят пришельцы, взмахнут волшебной палочкой и заставят нас обо всем позабыть, мы немедленно развалимся как общество».

При этом, напоминает Идальго, по тому же примеру с песней Леннона можно сделать вывод, что объем памяти у людей небезграничен. Идет строгий отбор – что из нынешнего контента останется в ней, а что исчезнет. Со временем количество людей, помнящих о чем-то, неуклонно снижается. К примеру, одно время было модно коллекционировать вещи, каким-то образом связанные с Элвисом Пресли. Но в какой-то момент популярность этих сувениров пошла на спад: люди, которые собирали все эти вещи, просто начали умирать. Вместе с ними исчезает и память о «короле рок-н-ролла».

Коллективная память, безусловно, отражает изменения в сфере коммуникационных технологий. Появление письма, печати, СМИ стало благом для сохранения информации. Но новые медиумы (радио, ТВ) были больше приспособлены под развлечения, чем под науку, так как науке требовались дотошность и осторожное отношение к причинно-следственной связи. Поэтому в XX веке число людей, прославившихся как ученые, их общественный статус и значимость значительно снизились, утверждает Идальго. Впрочем, сами ученые не сильно старались в приспособлении своих идей к новым медиумам. Они скорее склонны раскритиковать своего коллегу, который готов популяризировать свои идеи нетрадиционным способом. Так что, в этой битве, уверяет Идальго, ученые – сами себе враги.

Коммуникативная память

У команды Идальго была гипотеза: чем больше проходит лет, тем больше людей и вещей забывается. Однако они обнаружили, что в случае с культурными продуктами (кино, песни, научные исследования) этот процесс нельзя однозначно назвать гладким. Они выделили два режима: первый – внимание к чему- или кому-либо достигает своего пика и забывание происходит довольно быстро. Второй – более плавный – когда внимание рассеивается постепенно.

Коммуникативная память – то содержание памяти, которое постоянно меняется в процессе ежедневной коммуникации. К примеру, сейчас все говорят о Дональде Трампе – президент США заполнил собой почти всю нашу коммуникативную память. Но спустя лет 20 о нем никто говорить не будет, он перейдет в культурную память, объясняет Идальго.

Некоторые говорят, что нечто исчезает из коллективной памяти не по прошествии времени, а по причине того, что новый контент попадает туда с большей скоростью. Мы забыли Элвиса, потому что пришли Beatles, их сменили Led Zeppelin, а тех вытеснила Metallica и так далее. Но Идальго с ней не совсем согласен. Некоторые культурные феномены остаются дороги целому поколению, и люди не могут их забыть просто потому, что появились новые герои. Поэтому вытеснение чего-либо из памяти скорее связано с самими людьми, чем с объемом контента. Однако, чтобы разделять эти две вещи, нам нужно еще больше данных и совершенно другие временные рамки, считает Идальго.

Впрочем, некоторые изменения можно зафиксировать и без детального анализа. В течение тысяч лет популярными были музыканты, но только в XX веке они стали зарабатывать на своем творчестве – когда появились медиумы (винил, аудиокассета), позволяющие им продавать его. Это, по мнению Идальго, и привело к расцвету поп-музыки. Теперь вместо музыкантов – люди вроде Илона Маска, и это совершенно другая ролевая модель для молодых людей. «Молодежь смотрит на успешных предпринимателей так, как мы в свое время смотрели на рок-звезд», – говорит Идальго.

Качество и популярность

В киноиндустрии есть картины, которые много собирают в первую неделю проката, но затем интерес к ним затухает. Другие фильмы дольше остаются на плаву. Идальго и коллеги составили математическую модель с одним только параметром – насколько хорошим, по мнению зрителей, был просмотренный фильм. В рамках этой модели люди общались друг с другом и делились впечатлениями. То есть, в зависимости от того, понравилось ли им кино (качественное) или нет (некачественное), изменялось бы число его зрителей – росло или нет. Ученые с помощью этой модели могли сделать вывод о качестве фильма, изучая не кассовые сборы, а только этот параметр.

Это было весьма интересно, вспоминает Идальго, так как они в рамках этой модели рассмотрели интерес к «Ларе Крофт». «Это было по-настоящему плохое кино, но в первое время собравшее неплохую кассу. Применив к нему нашу модель, мы поняли, что это просто хайп: люди смотрели кино, плевались, и кривая шла вниз». То есть, в коллективной памяти «Лара Крофт» вряд ли задержится надолго, делает вывод Идальго.

Кто же остается в памяти человечества? У Идальго имеется ответ и на этот вопрос. Ранее со своими коллегами по MIT он разработал Pantheon – базу данных, которая ранжирует по популярности различных исторических персонажей в промежутке от IV в. до н.э. до 2010 года. Сейчас 1-е место в рейтинге занимал Аристотель, 2-е – Платон, 3-е – Иисус Христос, а последнее – 10967-е – футболист Желсон Фернандеш.