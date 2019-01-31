Жителя Ташкента обманули на Роллс-Ройс

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте мошенник обманным путем заполучил у знакомого более 38 400 долларов, пообещав купить Роллс-Ройс через аукцион, и истратил их на свои нужды

По данным ГУВД Ташкента, в Яшнабадском районе столицы 31-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, пообещал 42-летнему знакомому помочь купить через аукцион автомобиль марки Роллс-Ройс, а затем продать по завышенной цене и получить прибыль.

Мошенник обманным путем заполучил у знакомого более 38 400 долларов и истратил их на свои нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.