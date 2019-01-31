Казахстан сможет поставлять специальную технику странам СНГ

CA-NEWS (KZ) - Сенат Парламента ратифицировал Соглашение государств-участников СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, передаёт BNews.kz.

Представляя законопроект, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Нургали Билисбеков напомнил в ходе пленарного заседания, что Соглашение подписано в Ашхабаде 5 декабря 2012 года.

Целью документа является создание равных и льготных условий для всестороннего оснащения компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, специальной техникой, средствами и материалами.

"В рамках Соглашения стороны будут сотрудничать через компетентные органы, перечень которых определяется каждой стороной. Сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях, специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения или направления информации о них", - отмечает Билисбеков.

Согласно документу, компетентный орган запрашиваемой стороны принимает все необходимые меры для обеспечения полного, своевременного и качественного исполнения запроса. Он исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 дней с даты его получения. Расходы, связанные с реализацией Соглашения, осуществляются за счёт средств, предусмотренных компетентными органами на эти цели.