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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Антикоррупционная комиссия Саудовской Аравии вернула в казну $107 млрд

CA-NEWS (CA) - Саудовская антикоррупционная комиссия вернула в казну около 400 млрд риялов ($107 млрд). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Saudi Press Agency.

Агентство отмечает, что всего по делам о коррупции были допрошены 381 человек. При этом комиссия урегулировала дела с 87 подданными королевства, а дела 56 человек направили в суд. Помимо денежных средств, власти Саудовской Аравии изымали ценные бумаги, недвижимость и компании.

Комиссию, которую возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман, создали в 2017 году. В ноябре того же года по меньшей мере 11 саудовских принцев задержали по подозрению в коррупции. Среди них был племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, состояние которого оценивалось в $16,8 млрд. Его освободили из-под домашнего ареста из отеля «Ритц Карлтон» в конце января 2018 года.

В марте прошлого года Мухаммед бин Салман рассказал CBSnews, что задержанные принцы вернули в казну более $100 млрд. В июле 2018 года года The Wall Street Journal узнала у источников, что власти королевства провели новые задержания в рамках антикоррупционной кампании. Газета сообщала, что Эр-Рияд продолжает содержать под стражей одного из «старших» принцев, а также бизнесменов и бывших чиновников.

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