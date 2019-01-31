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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ашхабад объявил о планах приватизации транспортной отрасли

CA-NEWS (TM) - Туркменистан заявил о намерении приватизировать большую часть своей транспортной инфраструктуры.

В опубликованном 30 января указе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова говорится, что данная приватизация нацелена на укрепление конкурентоспособности экономики страны, привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего бизнеса.

Он дал министерству юстиции трехмесячный срок на подготовку законопроекта о преобразовании транспортной отрасли. При этом президент не уточнил, разрешат ли иностранным компаниям инвестировать в приватизированную отрасль.

61-летний Бердымухамедов пришел к власти в богатом природным газом Туркменистане после того, как в декабре 2006 года умер Сапармурат Ниязов, известный своим культом личности.

Критики правительства и правозащитники утверждают, что правление Бердымухамедова ознаменовалось подавлением инакомыслия, а введенные в стране жесткие ограничения практически не претерпели изменений.

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