Власти Туркменистана блокируют VPN, число пользователей растет

CA-NEWS (TM) - Наряду с тем, что власти Туркменистана продолжают блокировать VPN приложения, в течение одной недели количество поисков VPN серверов из Туркменистана выросло в несколько раз, сообщает корреспондент Радио Азатлык.



По данным британского издания «Vpncompare», в период 15-21 января количество поисков VPN сервисов в интернете из Туркменистана выросло на 577 процентов.

Напомним, что с 17 января туркменские власти активизировали работу по блокировке VPN приложений.

30 января корреспондент Азатлыка в Туркменистане сообщил, что доступ к VPN приложениям стал еще сложнее.

«Все жалуются на то, что у них в телефонах заблокированы VPN приложения. Раньше VPN приложения работали более или менее нормально. Можно было заплатить 10 долларов в месяц и пользоваться. Но теперь заблокировали и службу Google Play», - сообщил корреспондент.

По его словам, раньше в мастерских по ремонту телефонов желающие могли за плату установить VPN программы, но теперь эти мастерские перестали оказывать такие услуги.

Ограничения на свободное пользование интернетом в Туркменистане, толкают туркменских интернет-пользователейна поиски различных способов выхода из положения. В первую очередь с помощью VPN.

Кроме того, весь декабрь прошлого года скорость интернет связи по всей стране была очень низко. В связи с этим у туркменских интернет-пользователей была ограничена возможность использовать VPN сервисы.

«Вот уже более месяца качество интернет связи ужасное, пользоваться VPN сервисами невозможно», - сообщал 4 января корреспондент.

Британское издание «Vpncompare» в сообщении от 22 января о блокировках VPN приложений отмечает, что в Туркменистане также заблокирован сервис Google Play.

«Между 15 января и 22 января количество посещений из Туркменистана на наш сайт увеличился на 577 процентов, по сравнению с предыдущей неделей», написало издание «Vpncompare», публикующее материалы о VPN приложениях.

Издание также отмечает, что в Туркменистане заблокированы такие социальные сети, как Facebook, Twitter, VKontakte и Одноклассники.

«Но находчивые туркменские пользователи с помощью VPN сервисов, по мере возможности, умудрялись обходить эти блокировки», - пишет издание.

В Туркменистане заблокированы не только социальные сети, но и такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram и другие.

Туркменские власти отрицают, что в стране действуют ограничения на доступ к интернету.

Freedom House, Human Rights Watch и другие международные организации, отслеживающие ситуацию со свободой слова, в своих ежегодных отчетах регулярно критикуют Туркменистан за введённые ограничения на пользование интернетом.