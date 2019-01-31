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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-министра финансов Монголии выпустили под залог

CA-NEWS (MNG) - Согласно распоряжению судьи районного суда вечером 29 января экс-министра финансов Монголии С.Баярцогта выпустили под залог, сообщает Монголия Сейчас.

Управление по борьбе с коррупцией арестовало С.Баярцогта 16 января этого года, обвинив его в превышении должностных полномочий при подписании Инвестиционного договора Оюутолгоя. Ранее судом было принято решение о его задержании сроком на один месяц.

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