РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В МВД России назвали слова замглавы о переброске боевиков ИГ к Таджикистану его личным прогнозом
Предыстория: Боевиков ИГ массово перебрасывают вертолетами из Пакистана на афгано-таджикскую границу, - МВД России

CA-NEWS (TJ) - Информация, озвученная замглавы МВД Игорем Зубовым в ходе расширенной коллегии министерства по Республике Татарстан о том, что боевики террористической организации “Исламское государство” (ИГ) в массовом порядке вертолетами переправляются с территории Пакистана на границу с Таджикистаном, является субъективным прогнозом. Как передает ТАСС, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Информация, озвученная статс-секретарем – заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым 28 января на итоговой коллегии МВД по Республике Татарстан, отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России», – сказала она.

В минувший понедельник, 28 января Зубов заявил, что боевики ИГ массово на вертолетах переправляются на границу Таджикистана с территории Пакистана. Там, по его словам, планируется крупномасштабная провокация, которая может повлечь выдавливание большого числа беженцев в сторону России.

По словам замминистра, в регионе “готовится новый очаг напряжения”.

Таджикистан, в свою очередь прокомментировал данное заявление российского чиновника. В частности, пограничные войска официально заявили, что ситуация на таджикско-афганской границе штатная, и никаких скоплений боевиков там нет.

print
  • Министр финансов Монголии принял делегатов МВФ
  • Правительство Туркменистана будет регулировать цены на продукты по новой «Программе развития торговли»
  • Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×