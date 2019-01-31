В МВД России назвали слова замглавы о переброске боевиков ИГ к Таджикистану его личным прогнозом

- Таджикистан, политика
- 13:24, 31 января 2019
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|Предыстория: Боевиков ИГ массово перебрасывают вертолетами из Пакистана на афгано-таджикскую границу, - МВД России
CA-NEWS (TJ) - Информация, озвученная замглавы МВД Игорем Зубовым в ходе расширенной коллегии министерства по Республике Татарстан о том, что боевики террористической организации “Исламское государство” (ИГ) в массовом порядке вертолетами переправляются с территории Пакистана на границу с Таджикистаном, является субъективным прогнозом. Как передает ТАСС, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Информация, озвученная статс-секретарем – заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым 28 января на итоговой коллегии МВД по Республике Татарстан, отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России», – сказала она.
В минувший понедельник, 28 января Зубов заявил, что боевики ИГ массово на вертолетах переправляются на границу Таджикистана с территории Пакистана. Там, по его словам, планируется крупномасштабная провокация, которая может повлечь выдавливание большого числа беженцев в сторону России.
По словам замминистра, в регионе “готовится новый очаг напряжения”.
Таджикистан, в свою очередь прокомментировал данное заявление российского чиновника. В частности, пограничные войска официально заявили, что ситуация на таджикско-афганской границе штатная, и никаких скоплений боевиков там нет.