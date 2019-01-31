РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Счетная палата Таджикистана выявила финансовый ущерб в размере $42 млн

CA-NEWS (TJ) - Счетная палата Таджикистана выявила финансовый ущерб в размере более 396 млн. сомони (порядка $42 млн.) во время проверок бюджетных учреждений, сообщает Азия Плюс.

Данный ущерб выявлен в 2018 году в ходе проведенных 338 аудиторских проверок министерств и ведомств, хозяйствующих субъектов, центров и групп по реализации инвестиционных проектов и других бюджетных учреждений, сообщал председатель Счетной палаты Карахон Чиллазода 31 января на пресс-конференции.

Размер выявленного финансового ущерба в прошлом году на 225 млн. сомони ($23,7 млн) или в 2,3 раза превышает аналогичный показатель за 2017 год.

В частности, в минувшем году выявлены следующие денежно-материальные ущербы:

незаконный расход – 211,3 млн. сомони ($22 млн);

недостача и необоснованное списание – 81,8 млн. сомони ($8,6 млн);

занижение и сокрытие налогов – 56,8 млн. сомони ($5,9 млн);

растрата – 23,7 млн. сомони ($2,5 млн);

завышение объемов ремонта и строительства – 20,2 млн. сомони ($2 млн);

ущерб от продажи и аренды госимущества – 1,9 млн. сомони ($200 тыс);

невыплата дивидендов по государственным акциям – 514 тысяч сомони ($54 млн).

«В результате принятых мер, финансовый ущерб в размере 289,5 млн. сомони был восстановлен в бюджет и учреждения», - сказал глава Счетной палаты.

Аудиторы Палаты в ходе своих проверок также выявили нерациональное и неэффективное использование госсредств в размере 336,6 млн. сомони ($8,6 млн), вследствие чего потеря бюджета составила 71,9 млн. сомони ($35,4 млн).

print
  • Количество постов охраны бюджетных организаций Узбекистана будет оптимизировано
  • Шавкат Мирзиёев в день рождения Ислама Каримова почтил его память
  • В 2018 году доход Монголии от экспорта мяса составил $146,5 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×