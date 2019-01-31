В Таджикистане милиционеров уволили после попытки суицида пожилой женщины в СИЗО

CA-NEWS (TJ) - Трое сотрудников ОМВД по Айнинскому району Согдийской области уволены после попытки самосожжения 70-летней Истад Курбоновой в местном следственном изоляторе. Об этом 30 января сообщил Умарджони Эмомали, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Таджикистана.

Пожилая женщина хотела свести счеты с жизнью в СИЗО, где ее поместили по обвинению в самовольном захвате земельного участка и незаконном строительстве объекта.

«Сотрудники милиции Идибой Зиёев, Саидали Арбобов и Абдукодир Гаффоров отстранены от работы, в отношении Шарифа Мирзошарифова и еще двух надзирателей СИЗО начата проверка прокуратурой района», - сказал официальный представитель правоохранительного ведомства.

Попытка суицида в СИЗО Айнинского района произошла 12 января. Сотрудник милиции Шариф Мирзошарифов рассказал, что задержанная Истад Курбонова была госпитализирована в районную больницу после того, как cлучайно облила себя кипятком. Однако адвокат Дилбарой Мирзофотирова заявила, что ее подзащитная предприняла попытку самосожжения. Так считает и Парвиз Бобоев, сын Истад Курбоновой.

Врачи Айнинской районной больницы 30 января подтвердили, что Истад Курбонова совершила в СИЗО попытку самосожжения. По словам Хаётулло Холназарова, заведующего хирургическим отделением райбольницы, пациентка получила ожоги 9-10 процентов поверхности тела.

Сейчас Истад Курбоновой продолжает лечение дома, сообщил 30 января ее муж Баходур Бобоев. Напомним, после выписки из больницы Истад Курбоновой заменили меру пресечения на подписку о невыезде. По словам Бобоева, его супруга совершила попытку самосожжения в знак протеста против незаконного ареста, а также грубого и оскорбительного отношения сотрудников милиции и СИЗО.

70-летняя Истад Курбонова была задержана в начале месяца по обвинению в самовольном захвате участке земле на территории предприятия «Строительство СТД». ​Сама пожилая женщина утверждает, что никогда не скрывалась от работников прокуратуры. По ее словам, участок земли, где построены склад и баня, она получила еще в советское время. «У меня пятеро детей и 20 внуков, и мы все живет в доме, построенном на этом участке. Это наше единственное жилище», - говорит Истад Курбонова.