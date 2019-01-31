РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане у двоих учителей выявили туберкулёз

CA-NEWS (KZ) - В Астане у двоих преподавателей английского языка выявили туберкулёз, сообщает столичный департамент охраны общественного здоровья.

19 января к врачам с жалобами на кашель обратилась преподаватель английского языка детского сада № 33, которая по совместительству работала в детском саду № 44. После диагностических процедур 25 января ей поставили диагноз "туберкулёз".

Аналогичное заболевание выявили у преподавателя английского языка в начальных классах школы № 80. С 22 января учитель проходит лечение в противотуберкулёзном диспансере Астаны.

В этих учебных заведениях провели заключительную дезинфекцию, определили круг контактных, организовали медицинское наблюдение и обследование детей на предмет возможного заболевания. Сотрудников детсадов и школы направили на внеочередное медицинское обследование, сообщили в департаменте.

"В настоящее время департаментом охраны общественного здоровья столицы проводятся процедуры по открытию через органы прокуратуры внеочередных проверок указанных детских садиков и школы. По итогам проверок будет дана оценка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и приняты меры в рамках закона в отношении администрации указанных организаций образования", – говорится в сообщении.

В 2018 году в Астане выявили туберкулёз у четырёх сотрудников детских садов и восьми работников школ.

print
  • В Таджикистане капитан милиции, застреливший жену, проведет за решеткой 19 лет
  • Узбекистан готов работать над реализацией проекта Камбар-Атинской ГЭС-1, - посол РУз
  • Cтуденты Туркменистана не должны во время каникул пользоваться мобильными телефонами и интернетом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×