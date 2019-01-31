В рамках реформ в школах и детсадах Туркменистана будет проведена «оптимизация расходов»

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане готовится «Программа развития систем науки и образования, здравоохранения и спорта на 2019-2025 годы». 28 января президент приказал усовершенствовать систему назначения руководителей НИИ и вузов, а на следующий день было объявлено, что в течение трех лет Академия наук Туркменистана будет лишена госфинансирования.



Как стало известно «Хронике Туркменистана», реформы затронут в том числе учебные и дошкольные учреждения. В ближайшее время будет проведена комплексная проверка всех структур Министерства образования, включая школы и детсады.

Основными целями проверки являются выявление фактов неэффективного использования финансовых средств в системе образования и упорядочение системы комплектации учебных заведений кадрами.

Во многих школах, особенно в сельских, из-за нехватки учителей к работе привлекаются люди других профессий или учителя других профилей. Например, преподаватель истории может вести также уроки английского языка.

Достаточно часто директора школ дают большее количество часов своим «доверенным» педагогам, не обращая внимание на их специализацию и на наличие диплома.

Кроме этого, будут выявлять учителей, которые работают не по месту прописки. Сейчас многие сельские жители работают в городах, а по действующим требованиям это запрещено. Прописаться в городах очень сложно. По данным корреспондентов ХТ, сумма взятки для того, чтобы получить прописку в Аннау (город в 8 км от Ашхабада) достигает $8000. Очевидно, что все учителя и работники дошкольных учреждений, работающие не по месту прописки, будут уволены.

Также готовиться предписание, согласно которому работающим в школах пенсионерам можно давать не более половины ставки.

Ожидается, что в ходе проверок будет выборочно оцениваться и уровень подготовки школьников, но, согласно полученной ХТ информации, первоочередной задачей предстоящих проверок является «оптимизация расходов», а не повышение качества образования.