МВД Узбекистана: уровень преступности снизился на 33,5%

CA-NEWS (KG) - В 2018 году уровень преступности в Узбекистане снизился на 33,5 процентов по сравнению с 2017 годом. Об этом на пресс-конференции 30 января сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД республики Кутбиддин Бурхонов.

По официальным данным, в 2017 году было зарегистрировано 73 692 преступлений. В 2018 году количество зарегистрированных преступлений составило 49 011. Это на 33,5% меньше, чем в 2017 году.

«В 2017 году было совершено 519 убийств, в 2018 году этот показатель составил 432, что на 16,8 процента меньше. Случаи преднамеренного причинения телесных повреждений уменьшились с 1397 до 1171. Количество изнасилований снизилось с 376 случаев до 222, снижение показателей в этом направлении составило 41 процентов», - сказал генерал-майор Кутбиддин Бурхонов.

В то же время чиновник отметил, что в настоящее время количество преступлений, связанных с вымогательством, значительно увеличилось.