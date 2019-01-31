РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МВД Узбекистана: уровень преступности снизился на 33,5%

CA-NEWS (KG) - В 2018 году уровень преступности в Узбекистане снизился на 33,5 процентов по сравнению с 2017 годом. Об этом на пресс-конференции 30 января сообщил начальник управления по связям с общественностью МВД республики Кутбиддин Бурхонов.

По официальным данным, в 2017 году было зарегистрировано 73 692 преступлений. В 2018 году количество зарегистрированных преступлений составило 49 011. Это на 33,5% меньше, чем в 2017 году.

«В 2017 году было совершено 519 убийств, в 2018 году этот показатель составил 432, что на 16,8 процента меньше. Случаи преднамеренного причинения телесных повреждений уменьшились с 1397 до 1171. Количество изнасилований снизилось с 376 случаев до 222, снижение показателей в этом направлении составило 41 процентов», - сказал генерал-майор Кутбиддин Бурхонов.

В то же время чиновник отметил, что в настоящее время количество преступлений, связанных с вымогательством, значительно увеличилось.

print
  • Н.Назарбаев кабмину: Вы просто трусы, а не правительство и министры
  • Мэр Душанбе создал агитационную группу по пропаганде этики горожан
  • В Узбекистане создано Министерство инвестиций и внешней торговли
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×