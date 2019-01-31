В Демократической Республике Конго обнаружено 59 массовых захоронений

CA-NEWS (CA) - По завершении предварительного расследования, эксперты ООН подтвердили, что в прошлом месяце на западе Демократической Республики Конго (ДРК) в ходе четырех нападений было убито 535 гражданских лиц. Пока точных сведений о том, кто конкретно совершил эти преступления нет, однако уже очевидно, что нападения были хорошо организованы и спланированы, говорится на сайте ООН.



В ООН поступили сообщения о том, что в середине декабря 2018 года в четырех деревнях на территории провинции Юмби в ходе межэтнических столкновений между общинами бануну и батенд были убиты сотни человек.

На место событий выехала группа сотрудников Управления Верховного комиссара по правам человека, которые работают в рамках миротворческой Миссии ООН в ДРК. Они установили, что в ходе нападений были убиты 535 гражданских лиц. 111 жителей местных деревень получили ранения. Сотрудники Миссии установили, что «нападения были хорошо спланированы и организованы, носили чрезвычайно жестокий характер и были совершены настолько быстро, что население не успело убежать», - говорится в заявлении. Вероятной причиной гибели людей стал конфликт между народностями бануну и батенде из-за похорон одного из вождей, хотя пока неизвестно, кто конкретно совершал убийства.

«В двух из четырех районов, где произошли нападения группа сотрудников ООН обнаружила 59 массовых захоронений, но в ООН не исключают, что есть и другие», - говорится в заявлении Миссии ООН в ДРК, опубликованном в среду. Глава группы ООН, которая проводила расследование, сообщил, что в каждой вскрытой могиле были десятки трупов.

Эксперты установили, что в ходе нападений, совершенных в Юмби в середине декабря - буквально накануне президентских выборов, были разграблены и разрушены 967 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе церкви, школы и медпункты. По предварительным сообщениям, в результате насилия около 16 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами. В настоящее время ситуация в районе событий относительно спокойная. Гуманитарные учреждения ООН направили в этот район продукты питания, медикаменты и таблетки для очистки воды.

В Миссии ООН в ДРК самым решительным образом осудила акты насилия, приведшие к этим трагическим событиям. Руководство миссии призвало конголезские власти провести оперативное расследование, наказать виновных и добиваться межобщинного примирения.