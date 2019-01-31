Госслужащие в Казахстане будут бесплатно заниматься фитнесом

CA-NEWS (KZ) - Госслужащие в Казахстане стали эффективнее распределять свое рабочее время – кроме того, что сотрудники стали меньше перерабатывать, для них создают более благоприятные условия труда, пишет NUR.KZ.

Одной из «благоприятностей» стал бесплатный фитнес.

«По инициативе членов советов по этике для обеспечения здорового образа жизни госслужащих во всех регионах проработан вопрос бесплатного посещения госслужащими спортивных объектов.

Сегодня бесплатные занятия спортом посещают порядка 20-ти тысяч госслужащих», - рассказала и.о. директора департамент контроля в сфере госслужы АДГСПК Мадина Наурызбек.

Она добавила, что благодаря сокращению переработок, госслужащие теперь могут больше проводить время с семьей, заниматься саморазвитием, заниматься спортом и учить языки.