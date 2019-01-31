Полиция Японии расследует незаконную торговлю онлайн радиоактивными материалами

CA-NEWS (CA) - Полиция Японии ведет расследование торговли радиоактивными материалами, которые, как подозревается, являются отработанным ураном, сообщает NHK.

Источники, осведомленные о расследовании, сообщают, что официальные лица Комиссии по ядерному регулированию узнали в январе прошлого года, что порошкообразные и твердые материалы, которые, как подозревается, являются ураном, были выставлены на продажу на сайте аукциона.

Токийская полиция определила продавца и покупателей и конфисковала материалы. Проверка выявила, что материалы были радиоактивными и некоторые из них являлись, по видимому, отработанным ураном.

Торговля отработанным ураном и другими радиоактивными материалами без лицензии является незаконной.