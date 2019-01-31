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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Индонезия договорились бороться с отмыванием денег вместе

CA-NEWS (UZ) - В ходе заседаний Группы «Эгмонт», проведенных в Джакарте (Индонезия) 30 января, между Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Индонезийским Центром информации о финансовых операциях и анализа подписан меморандум о взаимопонимании.

Согласно данному документу сотрудничество направлено на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма путем обмена информацией о подозрительных финансовых операциях и лицах, их осуществляющих, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Подписание меморандума о сотрудничестве осуществлено в соответствии с требованиями общепризнанных принципов Группы «Эгмонт» и Рекомендациями ФАТФ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

На сегодняшний день Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан подписан 21 аналогичный документ с компетентными органами зарубежных стран (США, РФ, КНР, Япония, Корея, Израиль, Польша, Турция и т.д.).

По итогам подписания меморандума стороны выразили готовность
в дальнейшем развитии и углублении двустороннего сотрудничества как продолжение межгосударственных договоренностей, передает Kun.uz.

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