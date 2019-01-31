Гражданина Узбекистана подозревают в жестоком убийстве петербурженки ради сумочки

CA-NEWS (UZ) - В среду, 30 января, в Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве 38-летней женщины в подъезде, сообщили местные СМИ.

По предварительной информации, неизвестный мужчина напал на петербурженку в понедельник, 28 января, с целью совершения грабежа. Он нанес ей ножом не менее 12 колото-резанных ранений в грудь и руки. После этого он похитил её сумочку и скрылся с места происшествия. Женщина в результате полученных травм скончалась.

Подозреваемого в убийстве удалось схватить. У него было изъято похищенное имущество и нож, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.