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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Найденный на улице в Челябинске мальчик будет депортирован в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - В Челябинске найденный 30 января на улице полураздетым 6-летний мальчик будет депортирован в Таджикистан. Об этом СМИ сообщили в полиции города.

Мальчика нашли без верхней одежды и в сланцах в Металлургическом районе Челябинска, его депортируют из России вместе с мамой. Они граждане Таджикистана без временной регистрации. Женщине также назначили штраф.

В соответствии с решением суда гражданка признана виновной в нарушении режима пребывания в РФ. Наложен штраф, назначена принудительная депортация за пределы России. Вместе с ней следует несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения.

Сейчас ребёнок вместе с мамой находятся в центре временного пребывания иностранных граждан.

Мама мальчика нашлась около 15 часов. Оказалось, что она вышла в магазин во дворе, а ребёнок выбежал на улицу, откуда потом неравнодушные прохожие отвели его в ближайший детсад. Женщина бегала по городу и искала сына, а в полицию обратиться побоялась.

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