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  31 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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10 тонн риса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана выявили незаконный ввоз риса на территорию ЕАЭС, передает Tazabek.

По данным ГТС, сотрудники «Юго-Западной» таможни по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением таможенных правил, задержали автомашину марки Volvo FH12.

При визуальном осмотре грузового отсека автомашины был обнаружен рис «Лазер» в количестве 10 тонн, ввезенный из Узбекистана на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля. Стоимость товара превысила 500 тыс. сомов (7,1 тыс. долларов США).

В ГТС сообщили, что рис передан СО СУ ГСБЭП по Ошской области для рассмотрения и решения вопроса, по существу.

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