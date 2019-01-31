10 тонн риса пытались незаконно ввезти в Кыргызстан из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 17:29, 31 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана выявили незаконный ввоз риса на территорию ЕАЭС, передает Tazabek.
По данным ГТС, сотрудники «Юго-Западной» таможни по подозрению в перевозке товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС с нарушением таможенных правил, задержали автомашину марки Volvo FH12.
При визуальном осмотре грузового отсека автомашины был обнаружен рис «Лазер» в количестве 10 тонн, ввезенный из Узбекистана на территорию ЕАЭС помимо таможенного контроля. Стоимость товара превысила 500 тыс. сомов (7,1 тыс. долларов США).
В ГТС сообщили, что рис передан СО СУ ГСБЭП по Ошской области для рассмотрения и решения вопроса, по существу.
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